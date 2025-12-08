Възнаграждението за Инвестиционен банкер in United States в PNC възлiza на $142K на year за C1. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $144K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на PNC. Последна актуализация: 12/8/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
C1
$142K
$99.6K
$0
$42.5K
C2
$ --
$ --
$ --
$ --
C3
$ --
$ --
$ --
$ --
C4
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
