PNC
PNC Мениджър на науката за данни Заплати

Възнаграждението за Мениджър на науката за данни in United States в PNC възлiza на $208K на year за C5. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на PNC. Последна актуализация: 12/8/2025

Средно общо възнаграждение

$174K - $198K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$154K$174K$198K$218K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
C1
$ --
$ --
$ --
$ --
C2
$ --
$ --
$ --
$ --
C3
$ --
$ --
$ --
$ --
C4
$ --
$ --
$ --
$ --
Какви са кариерните нива в PNC?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мениджър на науката за данни в PNC in United States е с годишно общо възнаграждение от $218,300. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в PNC за позицията Мениджър на науката за данни in United States е $153,550.

