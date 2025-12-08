Възнаграждението за Мениджър на науката за данни in United States в PNC възлiza на $208K на year за C5. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на PNC. Последна актуализация: 12/8/2025
Средно общо възнаграждение
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
C1
$ --
$ --
$ --
$ --
C2
$ --
$ --
$ --
$ --
C3
$ --
$ --
$ --
$ --
C4
$ --
$ --
$ --
$ --
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/pnc/salaries/data-science-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.