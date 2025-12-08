Възнаграждението за Бизнес анализатор in United States в PNC варира от $62.5K на year за C1 до $113K на year за C3. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $95K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на PNC. Последна актуализация: 12/8/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
C1
$62.5K
$60K
$0
$2.5K
C2
$86.2K
$83.4K
$0
$2.8K
C3
$113K
$106K
$0
$7.3K
C4
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/pnc/salaries/business-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.