Pluxee
Pluxee Заплати

Заплатата в Pluxee варира от $16,108 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $158,426 за Продуктов мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Pluxee. Последно актуализирано: 11/29/2025

Бизнес операции
$39.8K
Продуктов мениджър
$158K
Софтуерен инженер
$16.1K

Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Pluxee е Продуктов мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $158,426. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Pluxee е $39,781.

Други ресурси

