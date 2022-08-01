Директория на компаниите
Plum
Plum Заплати

Заплатата в Plum варира от $102,578 общо възнаграждение годишно за Мениджър на софтуерно инженерство в долния край до $111,303 за Софтуерен инженер в горния край.

Софтуерен инженер
$111K
Мениджър на софтуерно инженерство
$103K
Най-високо платената позиция в Plum е Софтуерен инженер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $111,303. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Plum е $106,941.

