Директория на компаниите
PLS
Работите тук? Заявете вашата компания

PLS Заплати

Заплатата в PLS варира от $30,311 общо възнаграждение годишно за Обслужване на клиенти в долния край до $74,562 за Софтуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на PLS. Последно актуализирано: 11/28/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Обслужване на клиенти
$30.3K
Софтуерен инженер
$74.6K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в PLS е Софтуерен инженер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $74,562. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в PLS е $52,436.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за PLS

Свързани компании

  • Microsoft
  • Intuit
  • Spotify
  • Flipkart
  • Databricks
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/pls/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.