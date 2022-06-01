Директория на компаниите
Plivo
Plivo Заплати

Заплатата в Plivo варира от $5,951 общо възнаграждение годишно за Information Technologist (IT) в долния край до $76,988 за Продуктов мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Plivo. Последно актуализирано: 10/21/2025

Софтуерен инженер
Median $29.3K

Бекенд софтуер инженер

Бизнес аналитик
Median $19.3K
Information Technologist (IT)
$6K

Продуктов мениджър
$77K
Мениджър софтуерно инженерство
$61.7K
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Plivo, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Plivo е Продуктов мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $76,988. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Plivo е $29,302.

