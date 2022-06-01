Директория на компаниите
Plexus Worldwide
Plexus Worldwide Заплати

Заплатата в Plexus Worldwide варира от $29,914 общо възнаграждение годишно за Хардуерен инженер в долния край до $51,725 за Софтуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Plexus Worldwide. Последно актуализирано: 11/28/2025

Хардуерен инженер
$29.9K
Софтуерен инженер
$51.7K
Най-високо платената позиция в Plexus Worldwide е Софтуерен инженер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $51,725. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Plexus Worldwide е $40,820.

