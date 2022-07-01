Директория на компаниите
Plexure
Работите тук? Заявете вашата компания

Plexure Заплати

Заплатата в Plexure варира от $73,410 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $123,469 за Архитект на решения в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Plexure. Последно актуализирано: 11/28/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Софтуерен инженер
Median $73.4K

Backend софтуерен инженер

Архитект на решения
$123K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Plexure е Архитект на решения at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $123,469. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Plexure е $98,439.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Plexure

Свързани компании

  • Amazon
  • Netflix
  • PayPal
  • Square
  • Tesla
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/plexure/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.