Playtech Заплати

Заплатата в Playtech варира от $16,444 общо възнаграждение годишно за Клиентско обслужване в долния край до $180,900 за Архитект на решения в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Playtech. Последно актуализирано: 9/14/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $59.8K

Бекенд софтуер инженер

Бизнес аналитик
$63.3K
Клиентско обслужване
$16.4K

Специалист по данни
$44.4K
Човешки ресурси
$71.3K
Мениджър продуктов дизайн
$61.1K
Продуктов мениджър
$36.1K
Проектен мениджър
$48.6K
Рекрутър
$30.7K
Мениджър софтуерно инженерство
$75.4K
Архитект на решения
$181K
Технически програмен мениджър
$37.9K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Playtech е Архитект на решения at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $180,900. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Playtech е $54,201.

Други ресурси