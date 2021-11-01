Директория на компаниите
Playrix
Playrix Заплати

Заплатата в Playrix варира от $41,790 общо възнаграждение годишно за Продуктов дизайнер в долния край до $102,977 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Playrix. Последно актуализирано: 9/13/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $59.2K

Бекенд софтуер инженер

Куалити Ашуранс (КюЕй) софтуер инженер

Видео гейм софтуер инженер

Бизнес аналитик
$79.6K
Аналитик данни
$95.9K

Специалист по данни
$90.5K
Финансов аналитик
Median $80.5K
Човешки ресурси
$61.5K
Продуктов дизайнер
$41.8K
Продуктов мениджър
$43.4K
Рекрутър
$45.5K
Мениджър софтуерно инженерство
$103K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Playrix е Мениджър софтуерно инженерство at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $102,977. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Playrix е $70,546.

