Plastiq
  • Заплати
  • Продуктов мениджър

  • Всички заплати в Продуктов мениджър

Plastiq Продуктов мениджър Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Продуктов мениджър in United States в Plastiq възлиза на $140K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Plastiq. Последна актуализация: 9/26/2025

Средна заплата
company icon
Plastiq
Product Manager
San Francisco, CA
Общо годишно
$140K
Ниво
L2
Основна
$140K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Години в компанията
2 Години
Години опит
4 Години
Какви са кариерните нива в Plastiq?

$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Заплати за стажове

Допринеси

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продуктов мениджър в Plastiq in United States е с годишно общо възнаграждение от $225,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Plastiq за позицията Продуктов мениджър in United States е $140,000.

