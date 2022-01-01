Директория на компаниите
Piano
Piano Заплати

Заплатата в Piano варира от $72,360 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $158,893 за Инженер по продажби в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Piano. Последно актуализирано: 10/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Продуктов дизайнер
$85.9K
Продуктов мениджър
$104K
Продажби
$74.8K

Инженер по продажби
$159K
Софтуерен инженер
$72.4K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Piano е Инженер по продажби at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $158,893. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Piano е $85,876.

