PHASTAR
PHASTAR Заплати

Заплатата в PHASTAR варира от $107,145 общо възнаграждение годишно за Специалист по данни в долния край до $153,000 за Софтуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на PHASTAR. Последно актуализирано: 11/26/2025

Специалист по данни
$107K
Софтуерен инженер
$153K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в PHASTAR е Софтуерен инженер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $153,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в PHASTAR е $130,072.

Други ресурси

