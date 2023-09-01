Директория на компаниите
Performics
Performics Заплати

Заплатата в Performics варира от $6,848 общо възнаграждение годишно за Маркетинг in India в долния край до $122,113 за Проектен мениджър in United States в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Performics. Последно актуализирано: 10/17/2025

Бизнес аналитик
$76.5K
Маркетинг
$6.8K
Маркетингови операции
$85.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Проектен мениджър
$122K
Продажби
$30.7K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Performics е Проектен мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $122,113. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Performics е $76,500.

Други ресурси