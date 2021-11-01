Директория на компаниите
Peapod Digital Labs
Работите тук? Заявете вашата компания

Peapod Digital Labs Заплати

Заплатата в Peapod Digital Labs варира от $89,550 общо възнаграждение годишно за Бизнес развитие в долния край до $233,750 за Продуктов мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Peapod Digital Labs. Последно актуализирано: 8/26/2025

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Софтуерен инженер
Median $132K
Продуктов мениджър
Median $234K
Продуктов дизайнер
Median $140K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

40 15
40 15
Бизнес развитие
$89.6K
Специалист по данни
$138K
Маркетингови операции
$130K
Мениджър софтуерно инженерство
$162K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Peapod Digital Labs הוא Продуктов мениджър עם תגמול כולל שנתי של $233,750. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Peapod Digital Labs הוא $138,067.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Peapod Digital Labs

Свързани компании

  • 15Five
  • Recorded Future
  • Divisions Maintenance Group
  • BetterCloud
  • KiwiCo
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси