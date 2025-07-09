Директория на компаниите
PCCW
Работите тук? Заявете вашата компания

PCCW Заплати

Заплатата в PCCW варира от $28,900 общо възнаграждение годишно за Information Technologist (IT) в долния край до $107,535 за Архитект на решения в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на PCCW. Последно актуализирано: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Софтуерен инженер
Median $67.2K

Бекенд софтуер инженер

Бизнес аналитик
$62K
Information Technologist (IT)
$28.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Архитект на решения
$108K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в PCCW е Архитект на решения at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $107,535. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в PCCW е $64,604.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за PCCW

Свързани компании

  • Airbnb
  • LinkedIn
  • Snap
  • Pinterest
  • Microsoft
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси