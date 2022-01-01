Директория на компаниите
Paytm Заплати

Заплатата в Paytm варира от $12,631 общо възнаграждение годишно за Рекрутър в долния край до $201,000 за Бизнес развитие в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Paytm. Последно актуализирано: 10/24/2025

Софтуерен инженер
Software Engineer $16.3K
Senior Software Engineer $25K
Technical Lead $42K
Senior Technical Lead $63.8K
Principal Engineer $98K

Фронтенд софтуер инженер

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Куалити Ашуранс (КюЕй) софтуер инженер

Дейта инженер

Сикюрити софтуер инженер

ДевОпс инженер

Продуктов мениджър
Product Manager $40.9K
Senior Product Manager $52.4K
Director $82.5K
Мениджър софтуерно инженерство
Engineering Manager $70.8K
Senior Engineering Manager $80.2K

Специалист по данни
Median $45.8K
Бизнес аналитик
Median $31.4K
Продуктов дизайнер
Median $23.2K
Рекрутър
Median $12.6K
Технически програмен мениджър
Median $38.8K
Бизнес развитие
$201K
Мениджър анализ на данни
$35.8K
Information Technologist (IT)
$35.1K
Мениджър продуктов дизайн
$30K
Програмен мениджър
$42K
Проектен мениджър
$29K
Продажби
$144K
Cybersecurity Analyst
$15.1K
График на придобиване

10%

ГОД 1

20%

ГОД 2

20%

ГОД 3

25%

ГОД 4

25%

ГОД 5

Тип акции
Options

В Paytm, Options са предмет на 5-годишен график на придобиване:

  • 10% се придобива в 1st-ГОД (10.00% годишно)

  • 20% се придобива в 2nd-ГОД (20.00% годишно)

  • 20% се придобива в 3rd-ГОД (20.00% годишно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 5th-ГОД (25.00% годишно)

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
Options

В Paytm, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Paytm е Бизнес развитие at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $201,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Paytm е $40,890.

