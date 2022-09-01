Директория на компаниите
Payscale Заплати

Заплатата в Payscale варира от $80,400 общо възнаграждение годишно за Продажби в долния край до $193,463 за Cybersecurity Analyst в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Payscale. Последно актуализирано: 10/24/2025

Софтуерен инженер
Median $118K
Ръководител на екипа
$151K
Маркетинг
$155K

Продуктов мениджър
Median $121K
Продажби
$80.4K
Cybersecurity Analyst
$193K
Мениджър софтуерно инженерство
Median $175K
Архитект на решения
$160K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Payscale е Cybersecurity Analyst at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $193,463. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Payscale е $153,425.

