Payoneer
Payoneer Заплати

Заплатата в Payoneer варира от $20,913 общо възнаграждение годишно за Операции с персонал в долния край до $885,550 за УИ изследовател в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Payoneer. Последно актуализирано: 10/23/2025

Софтуерен инженер
Median $115K

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Продуктов мениджър
Median $118K
Аналитик данни
Median $85K

Мениджър софтуерно инженерство
Median $179K
Счетоводител
$60.9K
Мениджър бизнес операции
$78.3K
Бизнес развитие
$184K
Финансов аналитик
$358K
Information Technologist (IT)
$98.7K
Операции с персонал
$20.9K
Продуктов дизайнер
$72.4K
Програмен мениджър
$120K
Проектен мениджър
$147K
Рекрутър
$42.5K
Цялостни възнаграждения
$40.9K
УИ изследовател
$886K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Payoneer е УИ изследовател at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $885,550. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Payoneer е $106,605.

