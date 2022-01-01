Директория на компаниите
Paymentus
Работите тук? Заявете вашата компания

Paymentus Заплати

Заплатата в Paymentus варира от $40,211 общо възнаграждение годишно за Клиентско обслужване в долния край до $114,918 за Продуктов мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Paymentus. Последно актуализирано: 10/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Софтуерен инженер
Median $68.5K

Фул-стак софтуер инженер

Клиентско обслужване
$40.2K
Маркетинг
$108K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Продуктов мениджър
$115K
Архитект на решения
$108K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Paymentus е Продуктов мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $114,918. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Paymentus е $107,856.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Paymentus

Свързани компании

  • Verifone
  • CoreLogic
  • FNZ
  • Cyndx
  • Riskalyze
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси