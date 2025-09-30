Директория на компаниите
Pax8
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

  • Greater Denver And Boulder Area

Pax8 Софтуерен инженер Заплати в Greater Denver And Boulder Area

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Greater Denver And Boulder Area в Pax8 възлиза на $120K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Pax8. Последна актуализация: 9/30/2025

Средна заплата
company icon
Pax8
Software Engineer
Denver, CO
Общо годишно
$120K
Ниво
hidden
Основна
$120K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Години в компанията
2-4 Години
Години опит
2-4 Години
Какви са кариерните нива в Pax8?

$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Заплати за стажове

Допринеси

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Pax8 in Greater Denver And Boulder Area е с годишно общо възнаграждение от $167,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Pax8 за позицията Софтуерен инженер in Greater Denver And Boulder Area е $118,000.

