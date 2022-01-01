PathAI Заплати

Директория на компаниите
Диапазонът на заплатите на PathAI варира от $109,450 в общо възнаграждение годишно за Продуктов дизайнер в долния край до $411,045 за Ръководител софтуерно инженерство в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на PathAI. Последна актуализация: 8/21/2025

$160K

Софтуерен инженер
Software Engineer I $124K
Senior Software Engineer $206K

Инженер по машинно обучение

Пълнофункционален софтуерен инженер

Продуктов мениджър
Median $170K
Биомедицински инженер
$164K

Експерт по данни
Median $210K
Продуктов дизайнер
$109K
Продажби
$255K
Ръководител софтуерно инженерство
$411K
ЧЗВ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w PathAI to Ръководител софтуерно инженерство at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $411,045. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w PathAI wynosi $187,750.

