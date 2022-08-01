Директория на компаниите
Pascal Metrics
Pascal Metrics Заплати

Медианната заплата на Pascal Metrics е $160,195 за Мениджър на софтуерно инженерство . Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Pascal Metrics. Последно актуализирано: 11/25/2025

Мениджър на софтуерно инженерство
$160K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Pascal Metrics е Мениджър на софтуерно инженерство at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $160,195. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Pascal Metrics е $160,195.

Други ресурси

