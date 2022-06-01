Директория на компаниите
Parker Hannifin
Работите тук? Заявете вашата компания

Parker Hannifin Заплати

Заплатата в Parker Hannifin варира от $58,808 общо възнаграждение годишно за Продажби в долния край до $236,175 за Специалист по данни в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Parker Hannifin. Последно актуализирано: 9/13/2025

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Софтуерен инженер
Median $98.3K
Механичен инженер
Median $84K
Авиокосмически инженер
$112K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Аналитик данни
$79.6K
Специалист по данни
$236K
Хардуерен инженер
$138K
Човешки ресурси
$134K
Информационен технолог (ИТ)
$80.4K
Инженер материали
$115K
Продуктов дизайнер
$152K
Продуктов мениджър
$147K
Програмен мениджър
$118K
Проектен мениджър
$77.4K
Продажби
$58.8K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Parker Hannifin е Специалист по данни at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $236,175. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Parker Hannifin е $113,676.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Parker Hannifin

Свързани компании

  • Emerson
  • The Timken Company
  • DuPont
  • Flowserve
  • Leidos
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси