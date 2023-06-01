Директория на компаниите
Parafin
Parafin Заплати

Заплатата в Parafin варира от $123,156 общо възнаграждение годишно за Бизнес операции в долния край до $210,000 за Софтуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Parafin. Последно актуализирано: 10/13/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $210K

Бекенд софтуер инженер

Бизнес операции
$123K
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Parafin, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

ЧЗВ

The highest paying role reported at Parafin is Софтуерен инженер with a yearly total compensation of $210,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Parafin is $166,578.

