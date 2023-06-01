Директория на компаниите
Paradigm Health
Paradigm Health Заплати

Заплатата в Paradigm Health варира от $160,000 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $228,850 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Paradigm Health. Последно актуализирано: 10/24/2025

Софтуерен инженер
Median $160K
Рекрутър
$206K
Мениджър софтуерно инженерство
$229K

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Paradigm Health е Мениджър софтуерно инженерство at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $228,850. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Paradigm Health е $206,025.

