Директория на компаниите
Papaya Global
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Мениджър на софтуерно инженерство

  • Всички заплати в Мениджър на софтуерно инженерство

Papaya Global Мениджър на софтуерно инженерство Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Мениджър на софтуерно инженерство in Poland в Papaya Global възлиза на PLN 336K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Papaya Global. Последна актуализация: 11/2/2025

Средна заплата
company icon
Papaya Global
Software Engineering Manager
hidden
Общо годишно
PLN 336K
Ниво
L3
Основна
PLN 336K
Stock (/yr)
PLN 0
Бонус
PLN 0
Години в компанията
0-1 Години
Години опит
5-10 Години
Какви са кариерните нива в Papaya Global?
Block logo
+PLN 217K
Robinhood logo
+PLN 333K
Stripe logo
+PLN 74.7K
Datadog logo
+PLN 131K
Verily logo
+PLN 82.2K
Don't get lowballed
Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции

Допринеси

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Мениджър на софтуерно инженерство оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мениджър на софтуерно инженерство в Papaya Global in Poland е с годишно общо възнаграждение от PLN 381,072. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Papaya Global за позицията Мениджър на софтуерно инженерство in Poland е PLN 336,240.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Papaya Global

Свързани компании

  • PayPal
  • Spotify
  • Apple
  • LinkedIn
  • Microsoft
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси