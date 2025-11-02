Директория на компаниите
Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Israel в Papaya Global възлиза на ₪430K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Papaya Global. Последна актуализация: 11/2/2025

Средна заплата
company icon
Papaya Global
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Общо годишно
₪430K
Ниво
L3
Основна
₪430K
Stock (/yr)
₪0
Бонус
₪0
Години в компанията
3 Години
Години опит
15 Години
Какви са кариерните нива в Papaya Global?
Block logo
+₪199K
Robinhood logo
+₪305K
Stripe logo
+₪68.6K
Datadog logo
+₪120K
Verily logo
+₪75.4K
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Papaya Global in Israel е с годишно общо възнаграждение от ₪587,745. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Papaya Global за позицията Софтуерен инженер in Israel е ₪413,438.

