Директория на компаниите
Pandora
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Архитект на решения

  • Всички заплати в Архитект на решения

Pandora Архитект на решения Заплати

Средното общо възнаграждение за Архитект на решения in Denmark в Pandora варира от DKK 875K до DKK 1.22M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Pandora. Последна актуализация: 11/2/2025

Средно общо възнаграждение

DKK 947K - DKK 1.1M
Denmark
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
DKK 875KDKK 947KDKK 1.1MDKK 1.22M
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Нужни са ни само 3 още Архитект на решения заявки в Pandora за да отключим!

Поканете приятелите и общността си да добавят заплати анонимно за по-малко от 60 секунди. Повече данни означават по-добри анализи за търсещи работа като вас и нашата общност!

💰 Виж всички Заплати

💪 Допринеси Вашата заплата

Block logo
+DKK 379K
Robinhood logo
+DKK 582K
Stripe logo
+DKK 131K
Datadog logo
+DKK 229K
Verily logo
+DKK 144K
Don't get lowballed

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Pandora, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)



Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Архитект на решения оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Архитект на решения в Pandora in Denmark е с годишно общо възнаграждение от DKK 1,224,344. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Pandora за позицията Архитект на решения in Denmark е DKK 874,531.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Pandora

Свързани компании

  • One Medical
  • Yelp
  • Etsy
  • Grubhub
  • LendingClub
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси