Средното общо възнаграждение за Архитект на решения in Denmark в Pandora варира от DKK 875K до DKK 1.22M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Pandora. Последна актуализация: 11/2/2025

Средно общо възнаграждение DKK 947K - DKK 1.1M Denmark Обичаен диапазон Възможен диапазон DKK 875K DKK 947K DKK 1.1M DKK 1.22M Обичаен диапазон Възможен диапазон

График на придобиване Основен 25 % ГОД 1 25 % ГОД 2 25 % ГОД 3 25 % ГОД 4 Тип акции RSU В Pandora, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване: 25 % се придобива в 1st - ГОД ( 25.00 % годишно )

25 % се придобива в 2nd - ГОД ( 25.00 % годишно )

25 % се придобива в 3rd - ГОД ( 25.00 % годишно )

25 % се придобива в 4th - ГОД ( 25.00 % годишно )

Какъв е графикът за придобиване в Pandora ?

