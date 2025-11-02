Директория на компаниите
Pandora
Възнаграждението за Софтуерен инженер in United States в Pandora варира от $163K на year за Software Engineer III до $270K на year за Staff Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $195K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Pandora. Последна актуализация: 11/2/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Software Engineer I
(Начално ниво)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer III
$163K
$130K
$20K
$12.8K
Senior Software Engineer
$206K
$161K
$29K
$16K
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Заплати за стажове

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Pandora, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Pandora in United States е с годишно общо възнаграждение от $306,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Pandora за позицията Софтуерен инженер in United States е $190,000.

