Директория на компаниите
Pandora
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Специалист по данни

  • Всички заплати в Специалист по данни

Pandora Специалист по данни Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Специалист по данни in United States в Pandora възлиза на $310K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Pandora. Последна актуализация: 11/2/2025

Средна заплата
company icon
Pandora
Scientist
Oakland, CA
Общо годишно
$310K
Ниво
Staff
Основна
$200K
Stock (/yr)
$80K
Бонус
$30K
Години в компанията
6 Години
Години опит
11 Години
Какви са кариерните нива в Pandora?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Pandora, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)



Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Специалист по данни оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Специалист по данни в Pandora in United States е с годишно общо възнаграждение от $405,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Pandora за позицията Специалист по данни in United States е $265,000.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Pandora

Свързани компании

  • One Medical
  • Yelp
  • Etsy
  • Grubhub
  • LendingClub
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси