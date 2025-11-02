Pandora Анализатор на данни Заплати

Средното общо възнаграждение за Анализатор на данни in Panama в Pandora варира от PAB 39.5K до PAB 55.3K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Pandora. Последна актуализация: 11/2/2025

Средно общо възнаграждение PAB 42.9K - PAB 51.9K Panama Обичаен диапазон Възможен диапазон PAB 39.5K PAB 42.9K PAB 51.9K PAB 55.3K Обичаен диапазон Възможен диапазон

График на придобиване Основен 25 % ГОД 1 25 % ГОД 2 25 % ГОД 3 25 % ГОД 4 Тип акции RSU В Pandora, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване: 25 % се придобива в 1st - ГОД ( 25.00 % годишно )

25 % се придобива в 2nd - ГОД ( 25.00 % годишно )

25 % се придобива в 3rd - ГОД ( 25.00 % годишно )

25 % се придобива в 4th - ГОД ( 25.00 % годишно )

Какъв е графикът за придобиване в Pandora ?

