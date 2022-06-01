Директория на компаниите
PandaDoc
PandaDoc Заплати

Заплатата в PandaDoc варира от $26,928 общо възнаграждение годишно за УИ изследовател в долния край до $150,750 за Аналитик данни в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на PandaDoc. Последно актуализирано: 8/26/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $84K
Продажби
Median $111K
Мениджър софтуерно инженерство
Median $98.8K

Административен асистент
$42.7K
Аналитик данни
$151K
Специалист по данни
$47.8K
Продуктов дизайнер
Median $51K
Мениджър продуктов дизайн
$82.4K
Продуктов мениджър
$52.4K
Рекрутър
$55K
УИ изследовател
$26.9K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в PandaDoc е Аналитик данни at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $150,750. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в PandaDoc е $54,978.

