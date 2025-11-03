Директория на компаниите
Panasonic
Panasonic Софтуерен инженер Заплати

Възнаграждението за Софтуерен инженер in United States в Panasonic варира от $108K на year за L1 до $168K на year за L4. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $156K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Panasonic. Последна актуализация: 11/3/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L1
(Начално ниво)
$108K
$102K
$333
$5.8K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$147K
$135K
$0
$11.4K
L4
$168K
$155K
$0
$13K
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Заплати за стажове

Включени длъжности

Backend софтуерен инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Panasonic in United States е с годишно общо възнаграждение от $224,230. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Panasonic за позицията Софтуерен инженер in United States е $155,000.

