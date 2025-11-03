Възнаграждението за Софтуерен инженер in United States в Panasonic варира от $108K на year за L1 до $168K на year за L4. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $156K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Panasonic. Последна актуализация: 11/3/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L1
$108K
$102K
$333
$5.8K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$147K
$135K
$0
$11.4K
L4
$168K
$155K
$0
$13K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
