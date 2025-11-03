Директория на компаниите
Средното общо възнаграждение за УИкс изследовател in United States в Palo Alto Networks варира от $186K до $271K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Palo Alto Networks. Последна актуализация: 11/3/2025

Средно общо възнаграждение

$214K - $244K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$186K$214K$244K$271K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Palo Alto Networks, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Palo Alto Networks, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за УИкс изследовател в Palo Alto Networks in United States е с годишно общо възнаграждение от $271,400. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Palo Alto Networks за позицията УИкс изследовател in United States е $186,300.

