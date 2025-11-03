Възнаграждението за Софтуерен инженер in United States в Palo Alto Networks варира от $180K на year за Software Engineer до $684K на year за Distinguished Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $315K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Palo Alto Networks. Последна актуализация: 11/3/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Software Engineer
$180K
$142K
$22.7K
$15.2K
Staff Software Engineer
$210K
$157K
$38.9K
$14.1K
Sr Staff Engineer
$266K
$185K
$63.5K
$17.1K
Principal Engineer
$336K
$216K
$97.7K
$22.3K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Palo Alto Networks, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
