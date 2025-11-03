Директория на компаниите
Palo Alto Networks
Възнаграждението за Софтуерен инженер in United States в Palo Alto Networks варира от $180K на year за Software Engineer до $684K на year за Distinguished Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $315K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Palo Alto Networks. Последна актуализация: 11/3/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Software Engineer
(Начално ниво)
$180K
$142K
$22.7K
$15.2K
Staff Software Engineer
$210K
$157K
$38.9K
$14.1K
Sr Staff Engineer
$266K
$185K
$63.5K
$17.1K
Principal Engineer
$336K
$216K
$97.7K
$22.3K
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Заплати за стажове

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Palo Alto Networks, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)

Включени длъжности

Инженер по машинно обучение

Backend софтуерен инженер

Full-Stack софтуерен инженер

Мрежов инженер

Софтуерен инженер по осигуряване на качеството (QA)

Продукционен софтуерен инженер

Софтуерен инженер по сигурност

Инженер по надеждност на сайта

Научен изследовател

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Palo Alto Networks in United States е с годишно общо възнаграждение от $684,140. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Palo Alto Networks за позицията Софтуерен инженер in United States е $316,800.

Свързани компании

  • UiPath
  • CrowdStrike
  • The Trade Desk
  • Salesforce
  • Twilio
  • Вижте всички компании ➜

