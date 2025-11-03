Palo Alto Networks Маркетингови операции Заплати

Средното общо възнаграждение за Маркетингови операции in United States в Palo Alto Networks варира от $152K до $216K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Palo Alto Networks. Последна актуализация: 11/3/2025

Средно общо възнаграждение $174K - $204K United States Обичаен диапазон Възможен диапазон $152K $174K $204K $216K Обичаен диапазон Възможен диапазон

График на придобиване Основен Алтернативен 1 25 % ГОД 1 25 % ГОД 2 25 % ГОД 3 25 % ГОД 4 Тип акции RSU В Palo Alto Networks, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване: 25 % се придобива в 1st - ГОД ( 25.00 % годишно )

25 % се придобива в 2nd - ГОД ( 6.25 % тримесечно )

25 % се придобива в 3rd - ГОД ( 6.25 % тримесечно )

Какъв е графикът за придобиване в Palo Alto Networks ?

