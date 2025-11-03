Palo Alto Networks Информационен технолог (ИТ) Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Информационен технолог (ИТ) в Palo Alto Networks възлиза на $157K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Palo Alto Networks. Последна актуализация: 11/3/2025

Средна заплата Palo Alto Networks Senior Tech Support Engineer Santa Clara, CA Общо годишно $157K Ниво L2 Основна $138K Stock (/yr) $0 Бонус $18.8K Години в компанията 0 Години Години опит 5 Години

Последни подадени заплати

Компания Местоположение | Дата Ниво Етикет Години опит Общо / В компанията Обща компенсация ( USD ) Основна | Акции (год.) | Бонус Няма намерени заплати

График на придобиване Основен Алтернативен 1 25 % ГОД 1 25 % ГОД 2 25 % ГОД 3 25 % ГОД 4 Тип акции RSU В Palo Alto Networks, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване: 25 % се придобива в 1st - ГОД ( 25.00 % годишно )

25 % се придобива в 2nd - ГОД ( 6.25 % тримесечно )

25 % се придобива в 3rd - ГОД ( 6.25 % тримесечно )

Какъв е графикът за придобиване в Palo Alto Networks ?

