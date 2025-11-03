В Palo Alto Networks, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

25 % се придобива в 1st - ГОД ( 25.00 % годишно )

25 % се придобива в 2nd - ГОД ( 6.25 % тримесечно )

25 % се придобива в 3rd - ГОД ( 6.25 % тримесечно )