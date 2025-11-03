Директория на компаниите
Palo Alto Networks
Palo Alto Networks Счетоводител Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Счетоводител in United States в Palo Alto Networks възлиза на $168K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Palo Alto Networks. Последна актуализация: 11/3/2025

Средна заплата
company icon
Palo Alto Networks
Senior Revenue Analyst
Santa Clara, CA
Общо годишно
$168K
Ниво
Senior
Основна
$130K
Stock (/yr)
$25K
Бонус
$13K
Години в компанията
0 Години
Години опит
4 Години
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Включени длъжности

Технически счетоводител

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Счетоводител в Palo Alto Networks in United States е с годишно общо възнаграждение от $216,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Palo Alto Networks за позицията Счетоводител in United States е $168,000.

Други ресурси