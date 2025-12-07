Директория на компаниите
Palladium
Palladium Консултант по управление Заплати

Средното общо възнаграждение за Консултант по управление in Saudi Arabia в Palladium варира от SAR 219K до SAR 319K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Palladium. Последна актуализация: 12/7/2025

Средно общо възнаграждение

$66.9K - $76.2K
Saudi Arabia
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$58.2K$66.9K$76.2K$84.8K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Palladium?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Консултант по управление в Palladium in Saudi Arabia е с годишно общо възнаграждение от SAR 318,547. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Palladium за позицията Консултант по управление in Saudi Arabia е SAR 218,663.

