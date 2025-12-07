Директория на компаниите
Paige.AI Специалист по данни Заплати

Средното общо възнаграждение за Специалист по данни in United States в Paige.AI варира от $162K до $230K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Paige.AI. Последна актуализация: 12/7/2025

Средно общо възнаграждение

$184K - $218K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$162K$184K$218K$230K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Най-високоплатеният пакет за Специалист по данни в Paige.AI in United States е с годишно общо възнаграждение от $230,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Paige.AI за позицията Специалист по данни in United States е $162,000.

