Pagaya
Средното общо възнаграждение за Рекрутър in Israel в Pagaya варира от ₪222K до ₪311K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Pagaya. Последна актуализация: 12/7/2025

Средно общо възнаграждение

$71.5K - $86.6K
Israel
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$66K$71.5K$86.6K$92.2K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Най-високоплатеният пакет за Рекрутър в Pagaya in Israel е с годишно общо възнаграждение от ₪310,527. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Pagaya за позицията Рекрутър in Israel е ₪222,187.

