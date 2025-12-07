Директория на компаниите
Pagaya
Pagaya Мениджър на бизнес операции Заплати

Средното общо възнаграждение за Мениджър на бизнес операции в Pagaya варира от $125K до $178K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Pagaya. Последна актуализация: 12/7/2025

Средно общо възнаграждение

$143K - $167K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$125K$143K$167K$178K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Pagaya?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мениджър на бизнес операции в Pagaya е с годишно общо възнаграждение от $177,700. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Pagaya за позицията Мениджър на бизнес операции е $124,542.

