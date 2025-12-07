Директория на компаниите
Paddle
Paddle Рекрутър Заплати

Средното общо възнаграждение за Рекрутър in United Kingdom в Paddle варира от £55.1K до £78.3K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Paddle. Последна актуализация: 12/7/2025

Средно общо възнаграждение

$84.2K - $99.7K
United Kingdom
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$74.1K$84.2K$99.7K$105K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Paddle?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Рекрутър в Paddle in United Kingdom е с годишно общо възнаграждение от £78,268. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Paddle за позицията Рекрутър in United Kingdom е £55,128.

