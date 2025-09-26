Директория на компаниите
Outlier AI
Outlier AI Софтуерен инженер Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in United States в Outlier AI възлиза на $72.8K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Outlier AI. Последна актуализация: 9/26/2025

Средна заплата
company icon
Outlier AI
AI Developer
San Francisco, CA
Общо годишно
$72.8K
Ниво
L3
Основна
$72.8K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Години в компанията
1 Година
Години опит
1 Година
Какви са кариерните нива в Outlier AI?

$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Заплати за стажове

Допринеси

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Outlier AI in United States е с годишно общо възнаграждение от $104,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Outlier AI за позицията Софтуерен инженер in United States е $72,800.

