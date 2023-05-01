Директория на компаниите
Our Next Energy
Our Next Energy Заплати

Заплатата в Our Next Energy варира от $176,400 общо възнаграждение годишно за Механичен инженер в долния край до $296,510 за Хардуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Our Next Energy. Последно актуализирано: 9/10/2025

$160K

Хардуерен инженер
$297K
Механичен инженер
$176K
Продуктов дизайнер
$245K

