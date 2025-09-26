Директория на компаниите
OTTO Motors
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

OTTO Motors Софтуерен инженер Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Canada в OTTO Motors възлиза на CA$118K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на OTTO Motors. Последна актуализация: 9/26/2025

Средна заплата
company icon
OTTO Motors
Autonomy Developer
Waterloo, ON, Canada
Общо годишно
CA$118K
Ниво
1
Основна
CA$118K
Stock (/yr)
CA$0
Бонус
CA$0
Години в компанията
2 Години
Години опит
3 Години
Какви са кариерните нива в OTTO Motors?

CA$226K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от CA$42 хил.+ (понякога CA$420 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции
Заплати за стажове

Допринеси

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Софтуерен инженер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в OTTO Motors in Canada е с годишно общо възнаграждение от CA$121,108. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в OTTO Motors за позицията Софтуерен инженер in Canada е CA$116,715.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за OTTO Motors

Свързани компании

  • DoorDash
  • Amazon
  • Apple
  • LinkedIn
  • Flipkart
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси