Директория на компаниите
Otter.ai
Работите тук? Заявете вашата компания

Otter.ai Заплати

Заплатата в Otter.ai варира от $183,600 общо възнаграждение годишно за Графичен дизайнер в долния край до $200,500 за Софтуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Otter.ai. Последно актуализирано: 9/10/2025

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Софтуерен инженер
Median $201K

Бекенд софтуер инженер

Рисърч сайънтист

Графичен дизайнер
$184K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Otter.ai, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

Имате въпрос? Попитайте общността.

Посетете общността на Levels.fyi, за да общувате със служители от различни компании, да получавате кариерни съвети и още много.

Посетете сега!

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Otter.ai е Софтуерен инженер с годишно общо възнаграждение от $200,500. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Otter.ai е $192,050.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Otter.ai

Свързани компании

  • LinkedIn
  • Amazon
  • Lyft
  • Flipkart
  • Spotify
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси